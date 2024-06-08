Начальник штаба сухопутных сил США: американские солдаты продолжат ротацию в Литве

„Тренировочная база и все остальное продолжает улучшаться. Поэтому нашим солдатам хорошо быть здесь. Что для нас очень важно и что мы стремимся сделать вместе, так это обеспечить готовность и наши возможности. Вижу, что мы продолжим ротации и учения“, - заявил американский генерал на пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны Литвы (КАМ) в субботу утром, когда его спросили, может ли он подтвердить новость, озвученную ранее министром Лауринасом Кащюнасом, о том, что батальон американских солдат будет дислоцироваться в Литве на неопределенный срок.