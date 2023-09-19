На юго-востоке Литвы пройдут учения Добровольческих сил обороны "Крепкий щит 1"

"Оценочные учения "Крепкий щит 1" – это оценка трехлетней военной подготовки отряда, прекрасная возможность проверить взаимодействие, совместные действия с другими частями Литовской армии и союзниками, а солдатам – потренироваться и усовершенствовать свои навыки, защищая свою страну", - сказал командующий 1-м отрядом округа "Дайнава" полковник-лейтенант Миндаугас Янчюкас.

В сообщении Литовской армии указывается, что в учениях примут участие более 1 тыс. солдат. Наряду с солдатами отряда участие примут другие подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы, стрелки Союза стрелков и солдаты союзников по НАТО.

Солдаты будут тренироваться на территориях самоуправлений Алитусского, Варенского, Лаздийского, Вилкавишкского районов, Алитуса, Друскининкая, Мариямполе и Калварии.

Учения будут проходить в светлое и темное время суток: солдаты будут передвигаться пешком или на колесной военной технике, использовать имитационные боеприпасы и взрывные заряды, специальные средства, дымовые шашки.