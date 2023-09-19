На юго-востоке Литвы пройдут учения Добровольческих сил обороны "Крепкий щит 1"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: KAM

В среду на юго-востоке Литвы начнутся учения 1-го отряда округа "Дайнава" Добровольческих сил обороны (ДСОК) "Крепкий щит 1", в ходе которых солдаты будут тренироваться планировать и проводить оборонительные операции, сообщает Литовская армия.

"Оценочные учения "Крепкий щит 1" – это оценка трехлетней военной подготовки отряда, прекрасная возможность проверить взаимодействие, совместные действия с другими частями Литовской армии и союзниками, а солдатам – потренироваться и усовершенствовать свои навыки, защищая свою страну", - сказал командующий 1-м отрядом округа "Дайнава" полковник-лейтенант Миндаугас Янчюкас.

В сообщении Литовской армии указывается, что в учениях примут участие более 1 тыс. солдат. Наряду с солдатами отряда участие примут другие подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы, стрелки Союза стрелков и солдаты союзников по НАТО.

Солдаты будут тренироваться на территориях самоуправлений Алитусского, Варенского, Лаздийского, Вилкавишкского районов, Алитуса, Друскининкая, Мариямполе и Калварии.

Учения будут проходить в светлое и темное время суток: солдаты будут передвигаться пешком или на колесной военной технике, использовать имитационные боеприпасы и взрывные заряды, специальные средства, дымовые шашки.

Большая часть задач будет выполняться на гражданских территориях, использование которых в целях военных учений заранее согласовано с органами местного самоуправления и их владельцами, говорится в сообщении.

ДСОК готовят солдат-добровольцев для вооруженной защиты сухопутной территории Литвы. В сообщении отмечается, что в силах служат более 5 тыс. солдат-добровольцев.

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