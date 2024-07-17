2024.07.17 15:17

На выборах в Сейм Успасских возглавит список коалиции из трех партий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktoras Uspaskich
Viktoras Uspaskich
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вернувшийся в Партию труда Виктор Успасских на выборах в Сейм возглавит коалиционный список трех политических сил.

Как сообщает партия, вместе с „трудовиками“ в парламентских выборах участие примет возглавляемая членом Сейма Миндаугасом Пуйдокасом Христианско-демократическая партия Литвы и возглавляемая Иреной Стражинскайте-Глинскене Жемайтийская партия. Партии выбрали название – „Коалиция мира“.

Сообщается, что партии подписали коалиционное соглашение. Согласно сообщению Партии труда, к „Коалиции мира“ приглашены присоединиться и другие хорошо известные в Литве непартийные лица и общественные деятели.

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Delfi
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