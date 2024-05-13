2024.05.13 12:42

На выборах президента Литвы не было зафиксировано ни одного киберинцидента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
По данным Национального центра кибербезопасности (НЦКБ), за выходные не зафиксировано ни одного киберинцидента, связанного с выборами.

"В воскресенье мы зафиксировали несколько незначительных инцидентов, но ни один из них не был связан с избирательным процессом", – цитируется заместитель директора НЦКБ Антанас Алекнавичюс в пресс-релизе Минобороны.

Сообщается, что специалисты НЦКБ в сотрудничестве с Главной избирательной комиссией (ГИК) и ее провайдерами услуг информационных технологий в выходные проводили мониторинг основных сетей и систем выборов. Дополнительно проводился мониторинг сайтов всех кандидатов в президенты.

В период выборов также была усилена группа НЦКБ по анализу угроз. К ней присоединились партнеры НЦКБ из Национальной гвардии Пенсильвании США для совместного мониторинга киберпространства.

"Спокойное воскресенье – это результат многомесячной подготовки и тесного сотрудничества с ГИК", – говорит А. Алекнавичюс.

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