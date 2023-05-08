По данным Главизбиркома (ГИК), за Галагуза проголосовали 58,5% избирателей.

Его конкурент представитель "Свободы и справедливости" Даля Штраупайте набрала 40,44% голосов.

Результат Галагуза на повторных выборах был лучше, чем во втором туре первых выборов, когда он получил 52,15%, а Штраупайте - 46,24% голосов.

Штраупайте признала свое поражение в воскресенье поздно вечером.

Напомним, что 7 мая в Висагинасе состоялись повторные выборы мэра.

На выборах мэров 5 марта во второй тур вышли Эрландас Галагуз (29,39%) и Даля Штраупайте (23,77%). Однако после первого тура возник юридический хаос. Паневежский окружной суд уточнил свое постановление, и Штраупайте запретили участвовать во втором туре. 9 марта ГИК снял ее с участия в выборах.

Правда, 13 марта Апелляционный суд уточнил постановление суда низшей инстанции и разрешил Штраупайте участвовать в выборах. В тот же день ГИК разрешил Штраупайте принять участие во втором туре.

На выборах 19 марта победу одержал Галагуз (52,15%). Штраупайте набрала 46,24% голосов.

Штраупайте обратилась в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), суд распорядился провести повторные выборы.