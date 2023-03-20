На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич

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После подсчета голосов на всех избирательных участках Вильнюсского районного самоуправления стало известно, что на выборах сенсационно победил и мэром Вильнюсского района стал кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Роберт Духневич.

По данным Главной избирательной комиссии (ЦИК), Р. Духневич набрал 50,2 проц. голосов избирателей, а его оппонент, представитель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Урбан – 49,07 проц. голосов.

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В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Вильнюсского районного самоуправления 18 мандатов получила партия ИАПЛ-СХС, 7 мандатов – СДПЛ, 6 мандатов – Правоцентристская коалиция (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, Движение либералов, Партия свободы).

У партии ИАПЛ-СХС в совете есть достаточно мандатов, чтобы ей не требовались партнеры по коалиции, и она могла иметь большинство.

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