На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич

По данным Главной избирательной комиссии (ЦИК), Р. Духневич набрал 50,2 проц. голосов избирателей, а его оппонент, представитель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Урбан – 49,07 проц. голосов.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Вильнюсского районного самоуправления 18 мандатов получила партия ИАПЛ-СХС, 7 мандатов – СДПЛ, 6 мандатов – Правоцентристская коалиция (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, Движение либералов, Партия свободы).

У партии ИАПЛ-СХС в совете есть достаточно мандатов, чтобы ей не требовались партнеры по коалиции, и она могла иметь большинство.