Кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Аудрюс Пятрошюс набрал 36,9 проц. голосов.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Клайпедского городского самоуправления 8 мандатов получил политический комитет "Верны Клайпеде", по 7 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 3 мандата – Движение либералов, Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.