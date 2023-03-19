Кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Аудрюс Пятрошюс набрал 36,9 проц. голосов.
В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Клайпедского городского самоуправления 8 мандатов получил политический комитет "Верны Клайпеде", по 7 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, по 3 мандата – Движение либералов, Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.
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