На встрече с председателем нац собрания Армении премьер Литвы выразила поддержку стремлению к миру в регионе

На встрече премьер-министр заверила, что Литва поддерживает усилия Армении по нормализации отношений с соседями, чтобы обеспечить мир в Армении и во всем регионе.
"С надеждой на устойчивый мир мы следим за ситуацией с безопасностью в регионе Южного Кавказа и положительно оцениваем усилия Армении по его достижению. Мы сторонники более тесных отношений между Арменией и ЕС, и могу заверить вас, что Литва и впредь будет готова помочь в реализации программы демократических реформ Армении, основанной на принципах прозрачности и правового государства", - цитируется в сообщении И. Шимоните.
Обсуждая двусторонние отношения между Литвой и Арменией, глава правительства выразила удовлетворение в связи с тем, что они становятся все более интенсивными, росту которых, по ее словам, способствует развитие партнерства ЕС и Армении, которое Литва всецело поддерживает.
Армения, долгое время поддерживавшая тесные отношения с Россией, рассматривает возможность вступления в Европейский союз (ЕС).
"Сейчас в Армении обсуждается множество новых возможностей. И не будет секретом, если я скажу, что членство в Европейском союзе входит в их число", - заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World, который цитирует Reuters.
Правительство Армении обвиняет Россию в том, что она не защищает страну от Азербайджана. Армения и Азербайджан уже несколько десятилетий враждуют по поводу региона Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Азербайджан занял эту территорию, где преимущественного проживают армяне, и вызвал их массовый исход.
С февраля Армения приостановила свое членство в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр Никол Пашинян углубляет отношения с Европой и США, вызывая критику со стороны российского правительства.