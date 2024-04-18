На встрече с председателем нац собрания Армении премьер Литвы выразила поддержку стремлению к миру в регионе

На встрече премьер-министр заверила, что Литва поддерживает усилия Армении по нормализации отношений с соседями, чтобы обеспечить мир в Армении и во всем регионе.

"С надеждой на устойчивый мир мы следим за ситуацией с безопасностью в регионе Южного Кавказа и положительно оцениваем усилия Армении по его достижению. Мы сторонники более тесных отношений между Арменией и ЕС, и могу заверить вас, что Литва и впредь будет готова помочь в реализации программы демократических реформ Армении, основанной на принципах прозрачности и правового государства", - цитируется в сообщении И. Шимоните.