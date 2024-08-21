2024.08.21 15:09

На встрече с министром ВВС США Кащюнас попросил поддержать ротационную модель ПВО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Frank Kendal, Laurynas Kasčiūnas
Frank Kendal, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр обороны Лауринас Кащюнас, встретившийся в среду с министром ВВС США Фрэнком Кендаллом, сказал, что попросил США поддержать ротационную модель противовоздушной обороны НАТО.

„Мы обратились за поддержкой ротационной модели противовоздушной обороны НАТО. У нас были учения в Нидерландах, и мы хотим, чтобы это была постоянная ротационная модель. После Вашингтонского саммита у нас появилась большее обязательство, что этим делом также займутся структуры НАТО“, - заявил Л. Кащюнас на пресс-конференции в среду.

„А если в нашем небе будут летать F-35 (истребители - ELTA) и будут иметь свое место в Шяуляе, это, без сомнения, будет еще большим сигналом сдерживания“, - подчеркнул министр.

На июльском саммите НАТО было решено, что планирование ротационной противовоздушной обороны возьмет на себя главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR). Однако Л. Кащюнас утверждает, что осенью будет больше новостей о присоединении союзников к этой модели.

„Мы работаем засучив рукава, осень будет периодом, когда у нас будет больше новостей“, - сказал министр.

Ф. Кендалл, находившийся с визитом в Вильнюсе, выразил восхищение стремлением Литвы к укреплению обороны региона и заверил, что существует высокая вероятность продолжения ротационной модели ПВО в будущем.

„Ротационная противовоздушная оборона – очень солидный способ послать России правильный сигнал. Очень вероятно, что такое размещение сил будет продолжено и усилено в будущем“, - сказал он.

В конце марта, когда было объявлено о планах расширения авиабазы ​​в Шяуляе, экс-командующий армией Вальдемарас Рупшис упомянул, что до конца 2025 года там могли бы быть размещены американские истребители F-35. Эти истребители могут скрытно собирать разведданные, наносить удары вглубь территории противника и участвовать в воздушных боях.

По словам министра ВВС США, существует высокая вероятность того, что эти истребители в будущем окажутся и в Литве.

„Сейчас F-35 закупаются большим количеством членов НАТО. Я думаю, что есть большая вероятность в будущем увидеть F-35 и здесь“, - сказал Ф. Кендалл в ответ на слова Л. Кащюнаса.

США приняли решение о постоянном размещении американских ротационных сил в Балтийском регионе. Американские тяжелые батальоны ротируются в Литве с 2019 года.

Со своей стороны, Литва намерена приложить все усилия для того, чтобы прибывающие американские солдаты получали необходимую поддержку со стороны принимающей страны, и чтобы была создана инфраструктура.

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