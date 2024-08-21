На встрече с министром ВВС США Кащюнас попросил поддержать ротационную модель ПВО

„Мы обратились за поддержкой ротационной модели противовоздушной обороны НАТО. У нас были учения в Нидерландах, и мы хотим, чтобы это была постоянная ротационная модель. После Вашингтонского саммита у нас появилась большее обязательство, что этим делом также займутся структуры НАТО“, - заявил Л. Кащюнас на пресс-конференции в среду.

„А если в нашем небе будут летать F-35 (истребители - ELTA) и будут иметь свое место в Шяуляе, это, без сомнения, будет еще большим сигналом сдерживания“, - подчеркнул министр.