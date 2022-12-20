На встрече глав стран Балтии – внимание саммиту НАТО в Вильнюсе и инфраструктурным проектам

Глава Литвы призвал страны Балтии к тесной координации своих позиций, целей и устремлений, начиная с подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Единство стран Балтии позволило достичь важных решений на саммите НАТО в Мадриде. В Вильнюсе мы должны сделать шаг вперед, чтобы обеспечить их дальнейшую реализацию, особенно в области передовой обороны и подготовки региональных планов. Мы также надеемся достичь согласия относительно обязательств членов НАТО по увеличению инвестиций в оборону, поскольку сегодняшние расходы являются слишком низкими для наших целей. Другими нашими приоритетами на саммите НАТО в Вильнюсе являются консолидация политической и практической поддержки Украины, включая ее цели евро-атлантической интеграции, а также прием Финляндии и Швеции в НАТО, что значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря", - отметил Г. Науседа.

На встрече главы Балтийских государств подчеркнули, что страны продолжат оказывать Украине всю возможную помощь – военную, экономическую и гуманитарную, а также срочно необходимое оборудование для восстановления электроснабжения и другой критической инфраструктуры.

Говоря о самых важных инфраструктурных проектах стран Балтии, глава Литвы подчеркнул, что как ускоренная синхронизация электросетей с сетями континентальной Европой, так и реализация проекта Rail Baltica являются инвестициями в безопасность региона.

"Мы обязаны принять все возможные меры для ускорения отключения электроэнергетических систем стран Балтии от сети БРЭЛЛ. Мы обязаны разорвать последние энергетические связи с Россией и тем самым исключить возможность шантажа стран Балтии", - отметил Г. Науседа.

Глава государства подчеркнул, что Литва готова осуществить синхронизацию к февралю 2024 года.

Во время встречи президентов глава Литвы также подчеркнул возросшее на фоне войны России в Украине стратегическое значение проекта Rail Baltica для безопасности стран Балтии, поскольку развитая железнодорожная инфраструктура также необходима для обеспечения военной мобильности. Глава Литовского государства призвал ускорить реализацию проекта и начать масштабные строительные работы уже в 2024 году.