На Вильнюсском форуме России обсуждили возможности прекращения военной угрозы против Украины

„Война идет не только в Украине – Путин приближается и к нашим границам. Эта война – не только война Украины. Как никогда раньше, это наша совместная борьба за будущее Украины и всей Европы. Мы также боремся за видение демократической России, которой многие из вас посвятили свою жизнь“, - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.