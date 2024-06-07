На Вильнюсском форуме России обсуждили возможности прекращения военной угрозы против Украины

„Война идет не только в Украине – Путин приближается и к нашим границам. Эта война – не только война Украины. Как никогда раньше, это наша совместная борьба за будущее Украины и всей Европы. Мы также боремся за видение демократической России, которой многие из вас посвятили свою жизнь“, - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Как указывает МИД, на форуме также обсуждались ответственность России за агрессию и военные преступления в Украине, политическое развитие после так называемых президентских выборов, ухудшение ситуации с правами человека, политзаключенные и борьба с пропагандой и гибридными угрозами.
Среди участников форума были известные лидеры и активисты демократической оппозиции Юлия Навальная, Михаил Ходорковский, Геннадий Гудков, адвокаты, защищавшие Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и других политзаключенных, правозащитники, антивоенные активисты, журналисты, общественные деятели.
Представители российской демократической оппозиции подчеркнули необходимость последовательно продолжать поддерживать российское гражданское общество, антивоенные инициативы и усиливать сопротивление пропаганде.
Вильнюсский форум России проводится с 2014 года. Следующий форум запланирован на 2025 год.