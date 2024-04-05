На трехсторонней встрече в Сейме будет рассмотрен документ о запрете торговли российским зерном

По его словам, такой запрет должен также решить часть разногласий относительно ввоза украинского зерна в страны ЕС.
"Мы предложим принять совместный документ. А позиция такова, что мы добиваемся запрета на торговлю российскими продовольственными товарами и зерном на всей территории Евросоюза. Тогда для Украины откроется пространство для сбыта зерна в ЕС. И все эти действия надо сделать без ущерба для литовских фермеров", – заявил в пятницу в эфире радиостанции LRT В. Пранцкетис.
Между тем, председатель Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнас Гофманас отметил, что разногласия относительно перевозки украинского зерна через Польшу могут быть решены путем скупки зерна Евросоюзом еще в Украине и вывозе в организованном порядке.
"Есть еще один вариант – интервенционные закупки, которые будут организованы на территории Украины и обойдутся ЕС примерно в 1 млрд евро. А после скупки зерна его можно было бы в организованном порядке вывозить из Украины, и это снизило бы всю возникающую напряженность, особенно с польскими фермерами", – сказал И. Гофманас.
"Скупленное зерно отправится туда, куда оно всегда отправлялось – в Африку и Азию. Там находятся крупнейшие покупатели зерна", – добавил он.
В. Пранцкетис отметил, что закупленное таким образом зерно из Украины будет поставляться напрямую туда, где оно необходимо, что позволит ЕС выполнить свои обязательства перед африканскими странами.
На вопрос, почему ранее не была предпринята попытка ограничить российское зерно, парламентарий пояснил, что политическая воля к таким решениям появилась только после волны фермерских протестов по всей Европе.
"После протеста фермеров премьер-министр четко заявила, что невозможно на уровне ЕС запретить торговлю продовольственными товарами. И пока не произошли перемены во всей Европе, изменить ситуацию казалось невозможным. А когда было много протестов, и мы внесли законопроекты, приняли резолюцию, то решения созрели только сейчас", – пояснил В. Пранцкетис.
В пятницу в Сейме пройдет встреча комитетов Сейма по экономике и сельским делам с представителями польских и украинских парламентских делегаций и фермерских организаций, на которой будет обсуждаться вопрос импорта зерна из Украины в ЕС.
В начале марта польские фермеры частично перекрыли дорогу между Калварией и польским селом Будзиск Сувалкского округа. В ходе акции, которая продлилась почти неделю, проверялись объемы перевозимого украинского зерна.