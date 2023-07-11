11 июля 2023 г. 10:19

На столичном интерактивном стенде был показан якобы падающий Байден: полиция выясняет обстоятельства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В понедельник в Вильнюсе на одном из интерактивных рекламных стендов появился видеоролик с якобы падением президента США Джо Байдена при выходе из самолета после его прибытия в столицу. Полиция расследует обстоятельства этого возможного киберинцидента.

В понедельник на рекламном стенде в старом городе Вильнюса, на улице Пилес, был показан видеоролик, на котором якобы зафиксировано падение лидера США Дж. Байдена. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил агентству ELTA, что в полицию поступило сообщение об этом инциденте.

"Такой случай зарегистрирован сегодня ночью, стенд отключен, обстоятельства выясняются", – сказал представитель полиции.

Дж. Байден прибыл в Вильнюс в понедельник вечером, накануне саммита НАТО в столице Литвы. Ситуации, при которой лидер США споткнулся бы при выходе из самолета, не было.

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