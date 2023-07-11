На столичном интерактивном стенде был показан якобы падающий Байден: полиция выясняет обстоятельства

В понедельник на рекламном стенде в старом городе Вильнюса, на улице Пилес, был показан видеоролик, на котором якобы зафиксировано падение лидера США Дж. Байдена. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил агентству ELTA, что в полицию поступило сообщение об этом инциденте.

"Такой случай зарегистрирован сегодня ночью, стенд отключен, обстоятельства выясняются", – сказал представитель полиции.