На столичном интерактивном стенде был показан якобы падающий Байден: полиция выясняет обстоятельства

В понедельник на рекламном стенде в старом городе Вильнюса, на улице Пилес, был показан видеоролик, на котором якобы зафиксировано падение лидера США Дж. Байдена. Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил агентству ELTA, что в полицию поступило сообщение об этом инциденте.
"Такой случай зарегистрирован сегодня ночью, стенд отключен, обстоятельства выясняются", – сказал представитель полиции.
Дж. Байден прибыл в Вильнюс в понедельник вечером, накануне саммита НАТО в столице Литвы. Ситуации, при которой лидер США споткнулся бы при выходе из самолета, не было.