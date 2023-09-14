На стадии внесения Сейм одобрил предложение разрешить большему числу лиц подавать заявление на сохранение гражданства

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Сейм рассмотрит предложение предоставить группе детей эмигрантов возможность сохранить гражданство Литвы, сообщает Сейм.

Сообщается, что в поправках к Закону о гражданстве предлагается отменить срок, в течение которого дети граждан Литовской Республики, при рождении приобретшие гражданство Литовской Республики и гражданство другого государства в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года могут подать прошение о признании их гражданами Литовской Республики (исключить часть предложения 10 пункта 45 статьи Закона о гражданстве, определяющую этот термин).

В таком случае больше лиц, родившихся в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года, могли бы подавать заявление на сохранение гражданства и после достижения совершеннолетия, если это гражданство принадлежало лицу до достижения совершеннолетия.

"Мы предлагаем продлить эту возможность и отменить трехлетний срок, чтобы дать возможность и совершеннолетним лицам сохранить свое гражданство", - сказала на заседании Сейма министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

После внесения проект поправок к 45 статье Закона о гражданстве одобрили 102 члена Сейма, никто не голосовал против, воздержались 5 парламентариев.

Основным в рассмотрении этого вопроса назначен Комитет по правам человека. Проект на заседании Сейма планируется рассматривать 17 октября.

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