На стадии внесения Сейм одобрил предложение разрешить большему числу лиц подавать заявление на сохранение гражданства

Сообщается, что в поправках к Закону о гражданстве предлагается отменить срок, в течение которого дети граждан Литовской Республики, при рождении приобретшие гражданство Литовской Республики и гражданство другого государства в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года могут подать прошение о признании их гражданами Литовской Республики (исключить часть предложения 10 пункта 45 статьи Закона о гражданстве, определяющую этот термин).

В таком случае больше лиц, родившихся в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года, могли бы подавать заявление на сохранение гражданства и после достижения совершеннолетия, если это гражданство принадлежало лицу до достижения совершеннолетия.

"Мы предлагаем продлить эту возможность и отменить трехлетний срок, чтобы дать возможность и совершеннолетним лицам сохранить свое гражданство", - сказала на заседании Сейма министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.