На средства, выделяемые на парламентскую деятельность, депутат Сейма приобретал компьютерное оборудование и аудиоаппаратуру

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marius Matijošaitis
Marius Matijošaitis
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
После того, как инициатива Skaidrinam дошла до Сейма, общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что член Партии свободы Марюс Матийошайтис на средства, выделенные на парламентскую деятельность, приобрел различное компьютерное оборудование и аудиотехнику.

Кроме того, согласно проверенным отчетам, представитель партии свободы ежемесячно тратил почти 500 евро на аренду дополнительного оборудования.

О последних результатах расследования Skaidrinam А. Тапинас поведал на своей странице в Facebook.

"Мой фаворит —депутат Сейма, который действительно ни в чем себе не отказывал за наши деньги. Сначала он купил профессиональное музыкальное оборудование — несколько музыкальных пультов Push2, микшер Audiofuse, профессиональные микрофоны и еще какую-то технику. Насколько я понимаю, тогда он играл по ночам в отеле Сейма и не давал спать украинкам", – написал А. Тапинас в Facebook в понедельник.

"Затем он переключился на другую технику — купил 2 компьютера Macbook Air и один ноутбук Lenovo, игровые и неигровые мыши и клавиатуру, оперативную память, SSD-диск, часы Galaxy watch, колонки JBL, принтер, проектор Samsung, кожаный чехол ручной работы для Macbook. А в ноябре 2023 года, в последние дни, новейший телефон Samsung Galaxy Fold5 за 2317 наших евро", – заявил он.

Кроме того, отмечает общественный деятель, М. Матийошайтис на протяжении нескольких лет арендовал компьютерное оборудование почти на 500 евро в месяц.

А. Тапинас также заявил, что в отчетах о парламентских расходах обнаружены и депутаты Сейма, которые рассчитывались десятками карт – однако кто именно, он в своем посте он не уточнил.

"Еще один интересный момент – ноябрь 2023 года – это последний день, когда депутаты Сейма этого созыва могут приобрести технику на парламентские средства и оставить ее себе. Один позволил себе в те дни не тормозить – Lenovo Legion Pro7, самый мощный ноутбук для компьютерных игр за более чем 2600 евро наших денег", – поделился он подробностями расследования, не уточнив, кто именно из депутатов Сейма купил такой компьютер.

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Источник
ru.DELFI.lt
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