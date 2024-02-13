На средства, выделяемые на парламентскую деятельность, депутат Сейма приобретал компьютерное оборудование и аудиоаппаратуру

Кроме того, согласно проверенным отчетам, представитель партии свободы ежемесячно тратил почти 500 евро на аренду дополнительного оборудования.
О последних результатах расследования Skaidrinam А. Тапинас поведал на своей странице в Facebook.
"Мой фаворит —депутат Сейма, который действительно ни в чем себе не отказывал за наши деньги. Сначала он купил профессиональное музыкальное оборудование — несколько музыкальных пультов Push2, микшер Audiofuse, профессиональные микрофоны и еще какую-то технику. Насколько я понимаю, тогда он играл по ночам в отеле Сейма и не давал спать украинкам", – написал А. Тапинас в Facebook в понедельник.
"Затем он переключился на другую технику — купил 2 компьютера Macbook Air и один ноутбук Lenovo, игровые и неигровые мыши и клавиатуру, оперативную память, SSD-диск, часы Galaxy watch, колонки JBL, принтер, проектор Samsung, кожаный чехол ручной работы для Macbook. А в ноябре 2023 года, в последние дни, новейший телефон Samsung Galaxy Fold5 за 2317 наших евро", – заявил он.
Кроме того, отмечает общественный деятель, М. Матийошайтис на протяжении нескольких лет арендовал компьютерное оборудование почти на 500 евро в месяц.
А. Тапинас также заявил, что в отчетах о парламентских расходах обнаружены и депутаты Сейма, которые рассчитывались десятками карт – однако кто именно, он в своем посте он не уточнил.
"Еще один интересный момент – ноябрь 2023 года – это последний день, когда депутаты Сейма этого созыва могут приобрести технику на парламентские средства и оставить ее себе. Один позволил себе в те дни не тормозить – Lenovo Legion Pro7, самый мощный ноутбук для компьютерных игр за более чем 2600 евро наших денег", – поделился он подробностями расследования, не уточнив, кто именно из депутатов Сейма купил такой компьютер.