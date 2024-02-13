На средства, выделяемые на парламентскую деятельность, депутат Сейма приобретал компьютерное оборудование и аудиоаппаратуру

А. Тапинас также заявил, что в отчетах о парламентских расходах обнаружены и депутаты Сейма, которые рассчитывались десятками карт – однако кто именно, он в своем посте он не уточнил.

"Еще один интересный момент – ноябрь 2023 года – это последний день, когда депутаты Сейма этого созыва могут приобрести технику на парламентские средства и оставить ее себе. Один позволил себе в те дни не тормозить – Lenovo Legion Pro7, самый мощный ноутбук для компьютерных игр за более чем 2600 евро наших денег", – поделился он подробностями расследования, не уточнив, кто именно из депутатов Сейма купил такой компьютер.