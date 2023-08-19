19 августа 2023 г. 15:02

На слете партии Сквернялис высказался по вопросу участия в президентских выборах

 
Миндаугас Милинис
ru.DELFI.lt
Rusnėje vyko demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyrių sąskrydis
Rusnėje vyko demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyrių sąskrydis

19 августа в Русне состоялся слет демократического союза "Во имя Литвы". Члены партии не только весело проводили время, но и обсуждали президентские выборы, выбор в парламент и в Европарламент, которые пройдут в следующем году.

Председатель демократического союза Саулюс Сквернялис сказал, что на слете будут не только веселиться, но и обсуждать важные экономические и политические вопросы.

"Нечего скрывать, на прошлой неделе мы утвердили порядок выдвижения кандидатов на выборах в ЕП, парламент и президентских выборах. Сегодня будем обсуждать и кандидатов. Отделения начнут предлагать своих кандидатов.

Кто будет участвовать в президентских выборах? Посмотрим, видимо, будет не одна фамилия. Предложит ли кто-то меня? Есть шансы. Но будет не только моя фамилия. Каждое отделение может представить больше, чем одного кандидата. Как мы потом выберем единственного, это отдельная тема. Я надеюсь, что надо будет выбирать, не будет одной фамилии (кандидата). А на парламентских выборах и выборах в ЕП есть квоты, предложений больше, чем мест", – сказал Сквернялис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии