На слете партии Сквернялис высказался по вопросу участия в президентских выборах

Кто будет участвовать в президентских выборах? Посмотрим, видимо, будет не одна фамилия. Предложит ли кто-то меня? Есть шансы. Но будет не только моя фамилия. Каждое отделение может представить больше, чем одного кандидата. Как мы потом выберем единственного, это отдельная тема. Я надеюсь, что надо будет выбирать, не будет одной фамилии (кандидата). А на парламентских выборах и выборах в ЕП есть квоты, предложений больше, чем мест", – сказал Сквернялис.