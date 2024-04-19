На следующей неделе Литву посетит президент Польши

 
вместе с президентом Литвы будет наблюдать за учениями в Сувалкском коридоре
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
ФОТО: EPA-ELTA

На следующей неделе Литву посетит президент Польши Анджей Дуда, который встретится с лидером государства Гитанасом Науседой для совместного наблюдения за военными учениями НАТО в Сувалкском коридоре.

"Вместе с ним мы будем наблюдать за учениями, которые пройдут в Сувалкском коридоре, а затем отправимся в Каунас пообщаться с молодежью, поскольку отмечаем 20-летие нашего членства в Евросоюзе", – заявил журналистам президент Гитанас Науседа в пятницу.

Последний раз А. Дуда посещал Вильнюс в начале апреля в рамках Инициативы трех морей.

В дополнение следует напомнить, что в эту пятницу в Литве проводится переброска солдат и военной техники для участия в совместных с Польшей полевых тактических учениях и в международных учениях НАТО Steadfast Defender 24.

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