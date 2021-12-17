"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить правительству и правовые акты об обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.
"Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно", – сказал А. Дулькис.
Дата вступления в силу подобных изменений об обязательной вакцинации пока не озвучивается.
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