"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить правительству и правовые акты об обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно", – сказал А. Дулькис.

Дата вступления в силу подобных изменений об обязательной вакцинации пока не озвучивается.