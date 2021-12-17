aA
На следующей неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис планирует представить правительству законодательные акты об обязательной вакцинации от коронавируса.
„Camelia“ vaistinėje
„Camelia“ vaistinėje
© Organizacijos nuotr.

"Реагируя на ситуацию, на следующей неделе, вероятно мы ускоримся, и я планирую представить правительству и правовые акты об обязательной вакцинации", – сказал министр в четверг литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Мы хотим тщательно обсудить и с конкретным правовым актом определить основные профессиональные сферы – здравоохранение, образование, социальные услуги. Есть предложение обсудить и государственную службу, армию, я думаю, что на следующей неделе у нас будет возможность обсудить это более конкретно", – сказал А. Дулькис.

Дата вступления в силу подобных изменений об обязательной вакцинации пока не озвучивается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ситуация из-за омикрона ухудшается: Минздрав Литвы обновил рекомендации на праздники (110)

Минздрав Литвы обновил рекомендации с учетом...

В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет

В среду в Литве начинается вакцинация детей в возрасте...

Прививки разными вакцинами? Ученые одобряют

Результаты различных исследований показывают, что те,...

TOP новостей

Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся? (11)

В ноябре этого года цены на новые и старые квартиры в...

Gediminas Šimkus

Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует (13)

"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом...

В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество

Похоже, в Литву вернется зима, и это произойдет 21-22...

Президент Литвы: ЕС готов принять ограничительные меры против действий РФ в Украине (48)

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...

На следующей неделе в правительстве Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса (48)

На следующей неделе министр здравоохранения Арунас...