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В Вильнюс в понедельник прибудут президенты Латвии и Эстонии - Эгил Левитс и Алар Карис, они обсудят с президентом Гитанасом Науседой кризис нелегальной миграции на границах Евросоюза, побеседуют с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Администрация президента Литвы.
На следующей неделе в Литву прибудут президенты стран Балтии для обсуждения миграционного кризиса
© Reuters / Scanpix

"Президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут трехстороннюю встречу. На встрече главы трех стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, нелегальной миграции у восточной границы ЕС с Беларусью, трансатлантического сотрудничества и борьбы с изменениями климата", - говорится в пресс-релизе.

Лидеры стран Балтии проведут видеобеседу с А. Дудой и обсудят вопросы нелегальной миграции и ситуацию на границах ЕС с Беларусью.

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Также планируется принять балтийскую климатическую декларацию о нейтральной экономике, в которой будут предусмотрены совместные действия стран Балтии и сотрудничество в различных сферах по реализации принятых обязательств на саммите COP26 в Глазго.

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Беларусью, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на этой неделе чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Потоки нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Литву резко выросли летом. В этом году в нашу страну нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще более значительному количеству нелегальных мигрантов не удалось попасть в страну, так как с августа пограничники начали разворачивать мигрантов.

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