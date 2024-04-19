На следующей неделе Литву посетит президент Польши

"Вместе с ним мы будем наблюдать за учениями, которые пройдут в Сувалкском коридоре, а затем отправимся в Каунас пообщаться с молодежью, поскольку отмечаем 20-летие нашего членства в Евросоюзе", – заявил журналистам президент Гитанас Науседа в пятницу.
Последний раз А. Дуда посещал Вильнюс в начале апреля в рамках Инициативы трех морей.
В дополнение следует напомнить, что в эту пятницу в Литве проводится переброска солдат и военной техники для участия в совместных с Польшей полевых тактических учениях и в международных учениях НАТО Steadfast Defender 24.