На склады Литовской армии доставлены первые литовские FPV-дроны, после чего их отправят ​​в Украину

Министр подчеркивает, что решение о передаче в Украину дронов литовских производителей выгодно Литве, так как можно оценить, как эти дроны практически применяются на поле боя.

„Почему это важно? Мы сами становимся сильнее, потому что индустрия может стартовать, формируется экосистема дронов, дроны в Украине тестируются, их будут использовать на поле боя, мы будем знать, что работает, что не работает, и будем совершенствоваться. Я думаю, что нам удалось реализовать эту идею и ее следует продолжать“, - подчеркнул он.