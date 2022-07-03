По словам Науседене, перед лицом войны в Украине актуальные для всего мира проблемы, включая сохранение культурных и исторических памятников, приобретает новое значение.
"Мы должны сделать все возможное для сохранения культурного наследия в Украине", – сказала супруга президента Литвы.
Делегация посетила в Мадриде королевский дворец ла Гранха де Сан Ильдефонсо, Королевскую фабрику стекла и хрусталя Ла-Гранх, Центр искусств королевы Софии.
Вместе с другими членами делегации Науседене сфотографировалась около картины Пабло Пикассо "Герника".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рост цен в Литве достиг недопустимого градуса: накопленные деньги "тают"
Экономический кризис не уходит, а усугубляется,...
Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами
Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...
В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку
Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...
ESO рассказал, как будут декларировать показания и платить за электричество клиенты независимых поставщиков
Как изменится порядок декларирования израсходованной...
В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы
В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...