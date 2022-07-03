По словам Науседене, перед лицом войны в Украине актуальные для всего мира проблемы, включая сохранение культурных и исторических памятников, приобретает новое значение.

"Мы должны сделать все возможное для сохранения культурного наследия в Украине", – сказала супруга президента Литвы.

Делегация посетила в Мадриде королевский дворец ла Гранха де Сан Ильдефонсо, Королевскую фабрику стекла и хрусталя Ла-Гранх, Центр искусств королевы Софии.

Вместе с другими членами делегации Науседене сфотографировалась около картины Пабло Пикассо "Герника".