"Сейчас весь мир борется с пандемией COVID-19 и климатическим кризисом. Помочь справиться с этими вызовами может только солидарность международного сообщества. Только действуя заодно и помогая друг другу, мы можем дать эффективный ответ на любой глобальный вызов", – сказал Г. Науседа.
Как сообщает президентский офис, в своем выступлении глава государства акцентировал важность борьбы с изменением климата и достижения Литвы, а также ее решимость быть частью глобальных решений.
Он также подчеркнул, что Литва со всей серьезностью относится к средствам борьбы с изменением климата и способствует благосостоянию планеты не только декларациями, но и реальными изменениями, не тормозящими роста экономики.
"Литва является прекрасным примером того, как можно сохранять рост экономики и быть устойчивой. За последние 29 лет наши объемы выхлопных газов сократились на 60%, а валовой внутренний продукт вырос на 74%. Я хочу подчеркнуть, что к 2050 году Литва поставила перед собой цель стать нейтральной для климата экономикой и мы будем упорно стремиться к ее достижению", – приведены в сообщении слова Г. Науседы.
Глава государства подчеркнул готовность Литвы и впредь содействовать достижению глобальной вакцинации от COVID-19. По его словам, Литва солидарно делится вакцинами с другими странами сейчас и готова делать это в будущем.
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