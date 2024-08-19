2024.08.19 12:32

На Руднинкайском полигоне прошла церемония по случаю начала строительства военного городка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nilsas Hilmeris,Raimundas Vaikšnoras, Ingrida Šimonytė
Nilsas Hilmeris,Raimundas Vaikšnoras, Ingrida Šimonytė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По случаю начала строительства военного городка для немецкой бригады в понедельник на Руднинкайском полигоне была заложена символическая капсула и подписано письмо будущим поколениям.

Rūdninkų poligone simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), площадь будущего военного городка составит 170 гектаров. Планируется, что проектные и строительные работы выполнит компания Eikos statyba.

Договор подряда на выполнение проектных работ стоимостью 125 млн евро был подписан между министерством и компанией в начале августа этого года.

В церемонии в понедельник приняли участие премьер-министр Ингрида Шимоните, министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас и государственный секретарь Министерства обороны ФРГ Нильс Хильмер.

Летом 2022 года Берлин обязался разместить в Литве боевое подразделение размером с бригаду. Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. военнослужащих немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.

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