На ратификацию в Сейм внесены протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Гитанас Науседа, представивший протоколы на ратификацию, просит Сейм рассмотреть их в срочном порядке. Окончательное голосование запланировано на следующую неделю.
Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас, представивший проекты о ратификации протоколов, сообщил, что 9 из 30 членов НАТО полностью ратифицировали протоколы, а процесс начался еще в двух странах - Польше и Нидерландах.
"Из 30 членов 9 полностью ратифицировали, в двух, Польше и Нидерландах, где парламенты состоят из двух палат, (протоколы - ред.) находятся в процессе ратификации, нижние палаты ратифицировали, и договоры уже переданы в верхние палаты парламентов. (...) Осталось 19, насколько известно от других партнеров, работа тоже ведется", - сказал вице-министр.
Отвечая на вопросы членов Сейма о возможных помехах в ратификации протоколов, поскольку Турция изначально была против расширения, Мейлунас отметил, что процесс не должен застопориться, так как достигнута договоренность с Анкарой.
"Такого риска на данный момент мы не видим, так как протоколы о присоединении подписали все члены НАТО 5 июля, вопросы, поднятые Турцией, с Финляндией и Швецией были урегулированы трехсторонним меморандумом, устанавливающим определенные принципы сотрудничества по различным вопросам: борьба с терроризмом, поставки оружия. Так что мы надеемся, что процесс ратификации пройдет гладко", - сказал Мейлунас.
В среду после обеда Сейм проведет голосование после первого чтения, после чего проекты будут рассмотрены комитетами.
Министр обороны Арвидас Анушаускас отмечает, что присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции коренным образом изменит ситуацию на Балтийском море.
"Финляндия и Швеция, окончательно став членами (НАТО - ред.) со своими воздушными, морскими и береговыми силами обороны, могут весьма существенно послужить сдерживающим фактором в обороне стран Балтии, если Россия предпримет какие-либо агрессивные действия или угрозы", — сказал журналистам в Сейме Анушаускас.
Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что вступление двух упомянутых стран в НАТО укрепит альянс.
"Это очень важно и для самих Финляндии и Швеции, потому что укрепляет безопасность обеих стран, это важно и для нас, потому что вокруг Балтийского моря образуется кольцо государств, входящих в НАТО, за исключением России, и это в значительной степени способствует безопасности региона и укреплению НАТО как организации", — сказала премьер.
В среду была созвана внеочередная сессия Сейма для принятия решения о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу. Она продлится неделю.
Протоколы о вступлении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США об их принятии.
Когда это произойдет, генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит правительствам Финляндии и Швеции официальные приглашения присоединиться к организации от имени всех членов НАТО.
Финляндия и Швеция станут членами НАТО в тот день, когда они отдадут свои документы о вступлении правительству США, говорится в пояснительном документе проекта, подготовленном Министерством иностранных дел.
Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО после вторжения России в Украину в феврале.
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