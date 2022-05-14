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До президентских выборов осталось два года, в общественном пространстве все активнее проявляет себя экс-президент Даля Грибаускайте, это отразилось и в опросах жителей – избиратели видят ее как третьего возможного кандидата в президенты, пишет lrytas.lt.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© Scanpix

Одни эксперты говорят, что у президента Гитанаса Науседы нет реального конкурента, другие считают, что конкурентом может быть не только Грибаускайте, но и экс-премьер Саулюс Сквернялис.

Опрос проведенный по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai показал, что в мае 2024 года больше всего жителей хотели бы видеть на посту президента Науседу (20,4%). На вором месте был глава Демократического союза "Во имя Литвы" Сквернялис (9,7%). Третьей в рейтинге была Грибаускайте (9,1%). Далее идет премьер-министр Ингрида Шимоните (7,2%).

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Журналист Скирмантас Малинаускас сказал, что сомневается в том, что Грибаускайте вряд ли примет участие в выборах. "Даже если бы участвовала, я не знаю, каким был бы ее результат против Науседы. Литовское общество любит президентов. Очевидно, кто отрыв Науседы от других кандидатов очень большой, разница в разы. Похоже, в который раз уже у нас второй срок на посту будет тот же президент", – предположил Малинаускас.

Между тем специалист по связям с общественностью Артурас Йонкус не думает, что в случае противостояния Науседы и Грибаускайте Науседу ждет явная победа.

Малинаускас считает, что сейчас у Науседы нет явного конкурента.

"Когда Сквернялис был кандидатом, занимая пост премьера, он набрал всего 20%, сейчас у него поддержка почти 10% – если иметь в виду, что на выборы приходит лишь половина людей, то ситуация не изменилась, у него та же поддержка. Я думаю, этого недостаточно.

Например, Шимоните тогда получила больше 30%, сейчас ее поддерживает в два раза больше людей, она в такой же ситуации, в какой был Сквернялис – занимает пост премьера. Можно уверенно сказать - у Науседы нет серьезного конкурента. Если правые выдвинут какого-то кандидата, во втором туре практически нет шансов. У левых мы видим Блинкявичюте, ее рейтинг 5–7%. Это немного, по сравнению с 20% Науседы", – заметил журналист.

Йонкус сказал, что не может уверенно сказать, что Науседа одолеет Сквернялиса.

"Если взглянуть на электорат, то у Науседы и Сквернялиса он тот же – и это не крупные города, это другая Литва. 16 или 20%, это ничего не значит, ведь это всего лишь благоприятная оценка, а когда надо голосовать, действует иная логика.

Я бы сказал, если бы во второй туре оказались Науседа и Сквернялис, то - большой вопрос, кто победит, если иметь в виду то, как к Науседе относятся в крупных городах", – сказал специалист.

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