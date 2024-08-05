На повышение конкурентоспособности регионов Литвы – дополнительные 118 млн евро

По данным МЭИ, после распределения дополнительных средств больше всего проектов будет реализовано в Йонавском районе – 13. На них выделено более 80 млн евро. 5 проектов на сумму 23 млн евро будут реализованы в Мажейкяйском районе, 2 проекта на сумму 14,5 млн евро – в Акмянском районе.

Дополнительное финансирование выделяется предприятиям, действующим именно в Акмянском, Йонавском и Мажейкяйском районах, поскольку в этих районах расположены наиболее неэкологические промышленные предприятия Литвы, создающие значительную часть добавленной стоимости в литовской экономике, поэтому им необходимо трансформироваться.