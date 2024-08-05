2024.08.05 12:48

На повышение конкурентоспособности регионов Литвы – дополнительные 118 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство экономики и инноваций (МЭИ), в целях привлечения инвесторов в Акмянский, Йонавский и Мажейкяйский районы, выделяет дополнительную сумму почти в 118 млн евро на финансирование всех 20 бизнес-проектов из резервного списка.

По данным МЭИ, после распределения дополнительных средств больше всего проектов будет реализовано в Йонавском районе – 13. На них выделено более 80 млн евро. 5 проектов на сумму 23 млн евро будут реализованы в Мажейкяйском районе, 2 проекта на сумму 14,5 млн евро – в Акмянском районе.

Дополнительное финансирование выделяется предприятиям, действующим именно в Акмянском, Йонавском и Мажейкяйском районах, поскольку в этих районах расположены наиболее неэкологические промышленные предприятия Литвы, создающие значительную часть добавленной стоимости в литовской экономике, поэтому им необходимо трансформироваться.

Мера „Привлечение иностранных и местных инвесторов с высоким потенциалом создания рабочих мест в самоуправления Акмянского, Йонавского и Мажейкяйского районов“ финансируется за счет средств Фонда справедливого перехода по инвестиционной программе ЕС на 2021-2027 гг.

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