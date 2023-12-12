На пограничных пунктах появится исторический флаг Литвы

Это нововведение предусмотрено поправками к Закону о государственном флаге и других флагах, принятыми Сеймом во вторник, которые поддержали 116 членов Сейма, никто не был против, а 4 парламентария воздержались.
Поднятие исторического флага Витиса на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) будет происходить параллельно с поднятием флага Литовского государства. Он на постоянной основе будет поднят в международных аэропортах, морских и речных (внутренних водных) портах, открытых для международного судоходства, на железнодорожных станциях или рядом с автомобильными дорогами в местах, установленных постановлением Правительства, где проводятся проверки Службой охраны государственной границы, таможней и другими уполномоченными государственными учреждениями.
Принятые поправки к закону побуждают жителей поднимать исторический флаг возле своих домов в важные для государства исторические даты. В законе установлено положение, что исторический флаг Литовского государства может подниматься возле, над или на жилых домах по инициативе жителей. Таким образом, использование исторического флага на жилых домах будет регулироваться законом.
Закон предусматривает, что исторический флаг Литовского государства будет поднят возле, над или на зданиях государственных и муниципальных учреждений и 6 июля, в день Государства (коронации короля Миндаугаса) и День государственного гимна (Национальной песни).