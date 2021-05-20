Как указывает в четверг президентское ведомство, говоря о пандемии, руководитель Литвы сказал, что для государств-членов важно иметь скоординированную позицию по смягчению различных ограничений и в ближайшее время достичь соглашения о "зеленом сертификате".
Президент информировал коллег о том, что на прошлой неделе Литва решила до третьего квартала выделить 200 тыс. вакцин странам "Восточного партнерства" - Молдавии, Украине и Грузии.
Во время дискуссии о России Г. Науседа подчеркнул, что, поскольку агрессивное поведение России не меняется, необходима единая и принципиальная позиция Евросоюза (ЕС), основанная на ценностных установках.
"Нам следует направить четкий сигнал России, что любые агрессивные действия получат твердый ответ ЕС, включая введение новых секторных и индивидуальных санкций", - сказал он.
Глава государства отметил, что Литва поддерживает стремление ЕС до 2030 года снизить выбросы вызывающих парниковый эффект газов как минимум на 55%, а до 2050 года перейти к нейтральной к климату экономике.
По словам Г. Науседы, для достижения этих амбициозных целей необходимо честное распределение усилий внутри ЕС и обеспечение надлежащего финансирования.
Г. Науседа также напомнил, что в контексте проведения в жизнь решений декабрьского саммита ЕС Литва еще ждет оценки Еврокомиссией возможных мер ЕС, направленных на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с атомных станций третьих стран, которые не соответствуют стандартам безопасности ЕС.
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