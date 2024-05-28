На Пабрадском полигоне прошла церемония смены единиц ротационных сил США

Как указывается в сообщении Литовской армии, в ходе мероприятия в лагере Herkus были свернуты флаги 3-67-го танкового и 1-9-го артиллерийского батальонов, и развернуты флаги новых 2-8-го кавалерийского и 1-82-го артиллерийского батальонов ротационных сил армии США.
"Войска США в Литве вместе с передовыми силами НАТО являются лучшим средством сдерживания России", - сказала заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте, поблагодарив США за решительную поддержку нашей национальной и региональной безопасности.
Новая ротация американских войск прибыла в Литву в мае. Союзники вместе с батальонами бригады "Жемайтия", отдельными ротами и другими подразделениями Литовской армии примут участие в различных учениях, боевых стрельбах и мероприятиях. Американские солдаты также привезут артиллерийские системы M109A6 Paladin, танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.
Уезжающие батальоны были награждены медалями Литовской армии за взаимную поддержку, а командиры и унтер-офицеры батальонов США награждены медалями системы национальной обороны "За отличие".
Эта смена с сентября 2023 года способствовала подготовке младших командиров, курсу боевой поддержки бронетехники JLTV (англ. Joint Light Tactical Vehicle), участвовала в ежегодных бригадных учениях "Сильный Грифон 2023", "Храбрый Грифон 2024" и др., военной подготовке и общественных мероприятиях.
Солдаты Сухопутных войск США в странах Балтии и Восточной Европы проходят ротацию с весны 2014 года в рамках операции Сухопутных войск США в восточной части Альянса "Атлантическая решимость" (англ. Atlantic Resolve). Целью этой операции является усиление обороны союзников и обеспечение безопасности в регионе.