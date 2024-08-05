2024.08.05 16:17

На национальную оборону правительство Литвы дополнительно выделило 7 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas, Agnė Bilotaitė
Laurynas Kasčiūnas, Agnė Bilotaitė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Правительство на приоритетные проекты системы национальной обороны дополнительно выделило 7 млн евро.

Такое решение Кабинет министров утвердил на заседании, состоявшемся в среду.

Как указывает Министерство обороны, эти средства были образовались после получения процентов по средствам, хранящимся министерством и Агентством оборонных ресурсов на счетах в коммерческих банках.

Дополнительные ассигнования будут выделены на реализацию проектов военной мобильности, создание военной и гражданской инфраструктуры для солдат союзников и других приоритетных оборонных проектов.

В конце июня, после того как Кабинет министров выделил дополнительные 136 млн евро на ускорение закупок важного военного вооружения, оборонный бюджет страны превысил планку в 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Вскоре после этого и министр финансов Гинтаре Скайсте, и министр обороны Лауринас Кащюнас упомянули о возможности увеличения оборонного бюджета этого года за счет дополнительных ассигнований.

В конце июля Л. Кащюнас сообщил, что в этом году финансирование обороны будет увеличено на 20 млн евро, которые будут направлены на закупку боевых дронов и беспилотных разведывательных летательных аппаратов.

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