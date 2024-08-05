На национальную оборону правительство Литвы дополнительно выделило 7 млн евро

Такое решение Кабинет министров утвердил на заседании, состоявшемся в среду.
Как указывает Министерство обороны, эти средства были образовались после получения процентов по средствам, хранящимся министерством и Агентством оборонных ресурсов на счетах в коммерческих банках.
Дополнительные ассигнования будут выделены на реализацию проектов военной мобильности, создание военной и гражданской инфраструктуры для солдат союзников и других приоритетных оборонных проектов.
В конце июня, после того как Кабинет министров выделил дополнительные 136 млн евро на ускорение закупок важного военного вооружения, оборонный бюджет страны превысил планку в 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Вскоре после этого и министр финансов Гинтаре Скайсте, и министр обороны Лауринас Кащюнас упомянули о возможности увеличения оборонного бюджета этого года за счет дополнительных ассигнований.
В конце июля Л. Кащюнас сообщил, что в этом году финансирование обороны будет увеличено на 20 млн евро, которые будут направлены на закупку боевых дронов и беспилотных разведывательных летательных аппаратов.