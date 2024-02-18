На Мюнхенской конференции по безопасности президент Литвы предложил стратегию сдерживания России

В своем выступлении глава государства изложил свои мысли о стратегии активного сдерживания России, которая необходима западному миру для обуздания имперских амбиций России и обеспечения долгосрочного устойчивого мира во всем мире.

Глава Литвы подчеркнул, что для достижения своих целей Россия активно использует пропаганду и дезинформацию, применяет коррупционные схемы и использует ядерный шантаж. Президент отметил, что Владимир Путин не остановится, если его не заставят это сделать.

В ходе дискуссии президент подчеркнул, что мы живем в чрезвычайно сложный геополитический период, когда Россия разрушает основанный на правилах международный порядок, применяет военную агрессию против суверенных государств, совершает геноцид и угрожает ядерной войной. По словам главы государства, Владимир Путин не откажется от своих имперских амбиций, его главная цель – захват территорий с применением грубой военной силы и усиление влияния России в мире. Неспровоцированная и незаконная война, развязанная Россией против Украины, – лишнее тому доказательство.

"Во-первых, Россия должна быть изолирована на международной арене. Нельзя пожимать руку убийце, который уничтожает своих политических оппонентов. Место Путина – в Гааге. Во-вторых, мы должны как можно больше инвестировать в свою оборону. НАТО должен быть сильнее, чем когда-либо. В-третьих, мы должны ограничить экономические возможности кремлевского режима по финансированию войны", - сказал Гитанас Науседа.

Президент подчеркнул, что сотрудничество со страной-агрессором должно быть прекращено во всех сферах – от технологий до культуры.

В своем выступлении глава государства также отметил необходимость усиления восточного фланга НАТО. Президент подчеркнул, что восточный фланг НАТО – это передовая линия Альянса, защищающая свободу, демократию и мирное будущее всей Европы, и поэтому он должен быть исключительно сильным.