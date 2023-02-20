На Мюнхенской конференции по безопасности обсуждались вопросы, важные для нацбезопасности Литвы

Как говорится в сообщении министерства, обсуждались ситуация с безопасностью Литвы и всего региона, меры, необходимые для обеспечения безопасности, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и поддержка Украины. Значимость поддержки Литвой Украины подчеркивалась не на одной встрече.

Также сообщается, что главнокомандующий союзными силами в Европе и начальник Управления национальной гвардии США отметили последовательные усилия и прогресс Литвы в укреплении Литовской армии.

"Мы целенаправленно работаем над вопросами развития инфраструктуры, приобретений и надлежащего приема союзников в Литве", - сказал на встречах министр обороны Арвидас Анушаускас.

Министерство отмечает, что дискуссии, состоявшиеся на Мюнхенской конференции по безопасности, а также на ее полях, еще раз подтвердили, что лидеры западных стран осознают современные угрозы и настроены адекватно реагировать на них, поддерживая Украину до ее победы над агрессором и после столько, сколько потребуется. При этом была выражена поддержка рассмотрению вопроса об ответственности России за военные преступления и уничтожение Украины в международном сообществе.

Мюнхенская конференция по безопасности, организуемая с 1963 года, представляет собой ежегодную дискуссионную платформу на высоком уровне по наиболее важным вызовам внешней политики и политики безопасности нашего времени. Конференция этого года – уже 59-ая.