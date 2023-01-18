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На муниципальных выборах, которые состоятся 5 марта, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) по всей Литве выдвигает 52 кандидата в мэры. Среди них – профессора, врачи, члены Сейма и действующие мэры, говорится в пресс-релизе партии.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам председателя СКЗЛ Рамунаса Карбаускиса, гражданская активность на выборах – это наиболее эффективная форма протеста, против которой власть не применит водометы или пластиковые пули.

"Я рад, что Союз крестьян и зеленых Литвы на выборах выдвинул таких кандидатов в мэры и муниципальные советы, для которых власть – это не самоцель, а лишь средство реализации ценностной политики на благо каждого человека, независимо от того, в каком муниципалитете он проживает.

Самоуправление – это структурная основа государства, поэтому очень важно, чтобы в муниципалитетах доминировали политики, представляющие традиционные ценности, для которых семья, община, безопасность – не просто бессмысленные слова, как для либеральных партий, доминирующих на национальном уровне", - отмечает председатель СКЗЛ.
Партия сообщает, что на выборах муниципальных советов и мэров списки СКЗЛ будут под номером 12.

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