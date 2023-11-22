На международных учениях литовские военнослужащие планируют оборонительные и наступательные операции

Командующий армией генерал Вальдемарас Рупшис также посетил участвующих в учениях литовских военнослужащих. Командующий ознакомился с запланированными операциями и взаимодействием с союзниками, пообщался с участниками учений и наградил заслуженных.

В. Рупшис также встретился с командиром 10-й немецкой дивизии генерал-майором Рупрехтом фон Бутлером, обсудил идею учений, взаимодействие бригады Литовской армии с немецкой дивизией, ознакомился с оперативными целями и задачами, а также осмотрел штабы других союзников по НАТО, участвующих в учениях.

13-29 ноября руководство и штабы бригадных батальонов Пехотной бригады Литовской армии "Железный волк" участвуют в многонациональных учениях Schneller Degen 2023 (Быстрый меч) в Германии.

Как информирует Литовская армия, в рамках трехнедельных учений военнослужащие бригады "Железного волка" вместе с более чем 2000 военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров будут практиковаться в планировании оборонительных и наступательных операций.