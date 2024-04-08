На финишной прямой - 8 кандидатов в президенты

До начала сбора подписей ГИК рекомендовал кандидатом собрать хотя бы на 10% подписей больше, чем требуется, поскольку практика показывает, что не все записи удается прочитать.
Всего подписи собрали 12 кандидатов. Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус и Валдас Туткус набрали меньше 20 000 подписей, поэтому не могли участвовать в выборах. Аурелиюс Верига собрал подписи, но снял свою кандидатуру с выборов.
Подписи оставшихся 8 кандидатов проверил ГИК.
Сообщается, что Гедримас Еглинскас собрал 22 890 подписей, Андрюс Мазуронис 20 225, Гитанас Науседа 36 584, Ингрида Шимоните 33 701, Эдуардас Вайткус 30 080, Игнас Вегеле 34 172, Дайнюс Жалимас 22 156, Ремигиюс Жемайтайтис 24 972.
Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года.