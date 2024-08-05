На этой неделе отдыхает почти половина правительства Литвы

Как предусмотрено в подписанном премьер-министром постановлении, уходящий министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас будет отдыхать чуть дольше двух недель – его отпуск начался в прошлую пятницу и продлится до 16 августа. До этого с понедельника отдыхает и министр энергетики Дайнюс Крейвис.

С понедельника – неделю – до 9 августа – в отпуск уходит министр финансов Гинтаре Скайсте. Столько же будет отдыхать и министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Со вторника по 13 августа в ежегодный отпуск уходит и министр культуры Симонас Кайрис.

Министр внутренних дел Агне Билотайте будет отдыхать три недели – с 5 по 23 августа.