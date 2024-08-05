2024.08.05 09:42

На этой неделе отдыхает почти половина правительства Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vyriausybės rūmai
Vyriausybės rūmai
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

С началом последнего месяца лета почти половина Кабмина – 6 из 14 министров – на этой неделе уходит в отпуск. Еще нескольким членам правительства были предоставлены дополнительные дни отпуска.

Как предусмотрено в подписанном премьер-министром постановлении, уходящий министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас будет отдыхать чуть дольше двух недель – его отпуск начался в прошлую пятницу и продлится до 16 августа. До этого с понедельника отдыхает и министр энергетики Дайнюс Крейвис.

С понедельника – неделю – до 9 августа – в отпуск уходит министр финансов Гинтаре Скайсте. Столько же будет отдыхать и министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Со вторника по 13 августа в ежегодный отпуск уходит и министр культуры Симонас Кайрис.

Министр внутренних дел Агне Билотайте будет отдыхать три недели – с 5 по 23 августа.

Также на этой неделе у нескольких министров будут выходные – 5-6 августа будет отдыхать министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, а во вторник дополнительный выходной премьер-министр предоставила министру юстиции Эвелине Добровольской.

На этой неделе, вероятно, отпуск возьмут и другие министры – как сообщает новостной портал lrt.lt, с понедельника по пятницу планирует отдыхать министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а министр здравоохранения Арунас Дулькис – с пятницы по первое сентября. Однако следует отметить, что в Реестре правовых актов нет подписанных указов премьер-министра об отпуске этих членов правительства.

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