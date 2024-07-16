2024.07.16 10:43

На должность вице-спикера Сейма фракция консерваторов выдвигает кандидатуру Павилёниса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Жигимантас Павилёнис
Жигимантас Павилёнис
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

На должность вице-спикера Сейма и главы Комитета по европейским делам фракция Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) выдвигает действующего председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса.

„Новый Европейский парламент и новая Европейская комиссия, которая скоро приступит к работе, уже формируют пятилетние приоритеты работы. Для Литвы очень важно активно участвовать в этом процессе на парламентском уровне, поэтому правильное функционирование Комитета по европейским делам особенно важно. Жигимантас Павилёнис, наверное, самый опытный дипломат в нынешнем Сейме и солидный специалист по внешней политике, глубоко разбирающийся в европейской повестке. Поэтому он является естественным выбором на пост председателя Комитета по европейским делам“, - говорится в комментарии старосты фракции консерваторов Андрюса Вишняускаса.

„Конечно, важна и должность заместителя председателя Сейма, потому что предстоит еще много важных решений и заседаний. Жигимантас доказал, что способен должным образом возглавлять такие заседания. По всем этим причинам мы выбрали кандидатуру Жигимантаса Павилёниса как наиболее подходящую в данный период“, - подчеркивает староста фракции СО-ХДЛ.

Решение о новых обязанностях члена Сейма парламент должен будет принять тайным голосованием.

В конце июня старостой фракции консерваторов в Сейме был избран А. Вишняускас, заменивший Р. Моркунайте-Микуленене, назначенную на пост министра образования, науки и спорта. Этот политик также была председателем парламентского Комитета по европейским делам и заместителем председателя парламента.

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