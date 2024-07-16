На должность вице-спикера Сейма фракция консерваторов выдвигает кандидатуру Павилёниса

„Новый Европейский парламент и новая Европейская комиссия, которая скоро приступит к работе, уже формируют пятилетние приоритеты работы. Для Литвы очень важно активно участвовать в этом процессе на парламентском уровне, поэтому правильное функционирование Комитета по европейским делам особенно важно. Жигимантас Павилёнис, наверное, самый опытный дипломат в нынешнем Сейме и солидный специалист по внешней политике, глубоко разбирающийся в европейской повестке. Поэтому он является естественным выбором на пост председателя Комитета по европейским делам“, - говорится в комментарии старосты фракции консерваторов Андрюса Вишняускаса.