"Давосский форум – это огромная конференция, где собирается большое количество мировых политиков, предпринимателей и представителей международных организаций, это не форум, который принимает и реализует решения. Для этого есть другие форматы. Однако преимущество этого форума в том, что за очень короткий промежуток времени можно провести множество встреч и дискуссий. Уже сегодня президент Науседа обсудит ситуацию с безопасностью в Европе, и, конечно же, большая часть этой дискуссии будет посвящена войне в Украине", – во вторник радиостанции Žinių radijas прокомментировала А. Скайсгирите.

Советник президента напомнила, что на этом форуме собираются не только представители Европы, но и делегаты из стран Азии, Южной Америки и Африки. Поэтому, по ее словам, с такими людьми важно общаться, потому что в более отдаленных странах до сих пор нет четкого консенсуса, как следует оценивать развязанную Россией войну в Украине.

"Это возможность как можно шире в мире распространять наш нарратив. Скрывать нечего, эти нарративы борются между собой, Россия распространяет свой нарратив о том, почему она начала эту войну. И это столкновение нарративов в информационном пространстве, в глобальном информационном пространстве, достаточно острое. Наш нарратив необязательно будет принят теми далекими странами, которые на самом деле могут не так сильно ощущать реальную ситуацию", - утверждает А. Скайсгирите.

ELTA напоминает, что президент Литвы Г. Науседа и министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который 16-19 января проходит в Швейцарии.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются самые важные вызовы, стоящие перед миром в данный момент: война России в Украине, безопасность Европы, рост инфляции и цен на энергоносители, а также дальнейший устойчивый экономический рост.