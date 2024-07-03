На церемонии инаугурации президента Литвы прозвучат музыкальные произведения, специально созданные для торжества

По словам советника президента Ридаса Ясюлёниса, празднование инаугурации будет традиционным. По его словам, единственное отличие от мероприятия, состоявшегося пять лет назад, заключается в том, что глава государства приступает к своему второму сроку, поэтому естественно, что в инаугурации не будет участвовать уходящий президент. В полдень того же дня Г. Науседа принесет присягу в зале Сейма Акта 11 марта. Сразу после присяги глава государства примет участие в Богослужении в Вильнюсском кафедральном соборе. После Богослужения на Кафедральной площади пройдет торжественное построение знаменных отрядов Вооруженных сил Литвы по случаю инаугурации президента.