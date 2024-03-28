На авиационной базе в Шяуляе отметят 20-летие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии

В ходе мероприятия прозвучат гимны Литвы и НАТО, прозвучат поздравительные речи. 20-летие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии будет также ознаменовано церемонией передачи символического ключа от воздушного пространства стран Балтии, в ходе которой на смену охраняющим воздушное пространство бельгийцам и французам придут испанские и португальские ВВС.

Как указывает Литовская армия, нынешняя миссия, осуществляемая бельгийским и французским контингентами в Шяуляе, является 64-й с начала ее проведения в 2004 году.

Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие президент Гитанас Науседа, новоназначенный министр обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис и другие зарубежные почетные гости.