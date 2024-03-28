На авиационной базе в Шяуляе отметят 20-летие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
По случаю начала миссии воздушной полиции НАТО и 20-летия членства Литвы в Альянсе в четверг на базе Военно-воздушных сил в Шяуляе пройдут торжественные мероприятия.

В ходе мероприятия прозвучат гимны Литвы и НАТО, прозвучат поздравительные речи. 20-летие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии будет также ознаменовано церемонией передачи символического ключа от воздушного пространства стран Балтии, в ходе которой на смену охраняющим воздушное пространство бельгийцам и французам придут испанские и португальские ВВС.

Как указывает Литовская армия, нынешняя миссия, осуществляемая бельгийским и французским контингентами в Шяуляе, является 64-й с начала ее проведения в 2004 году.
Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие президент Гитанас Науседа, новоназначенный министр обороны Лауринас Кащюнас, командующий Вооруженными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис и другие зарубежные почетные гости.

29 марта 2004 года Литва и шесть других стран Центральной и Восточной Европы – Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия и Словения – стали членами Альянса.
Тогдашний премьер-министр Альгирдас Бразаускас вручил документы, подтверждающие ратификацию Североатлантического договора в Литве, бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу.

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