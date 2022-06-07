МВФ: кабмин Литвы избрал надлежащие меры, инфляция снизится во втором полугодии

"Литва очень хорошо отреагировала на ситуацию, вызванную пандемией, и инфляция, возникшая из-за войны в Украине, скорее всего, стабилизируется и начнет снижаться во второй половине года", - заявил глава миссии МВФ в Литве Борха Грасия на пресс-конференция в правительстве во вторник.

«МВФ считает, что меры, выбранные правительством для решения этих проблем, являются правильными», — добавил глава миссии МВФ.

По словам Грасия, как частный, так и государственный сектор Литвы готовы принять вызовы инфляции.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, в настоящее время правительство не предусматривает дополнительных мер по снижению инфляции, но при необходимости может предложить их осенью.

«Нынешние предположения заключаются в том, что осенью мы увидим стабилизацию инфляции и начало ее падения. Если мы увидим, что ситуация иная, то какие-то дополнительные меры могут быть предложены осенью, но пока рано говорить о том, как тогда будет выглядеть экономика», — заявила на пресс-конференции Скайсте.

С 26 мая эксперты МВФ знакомились с общей макроэкономической ситуацией в Литве, тенденциями рынка труда, положением в финансовом секторе, фискальной политикой, положением в энергетическом секторе и политикой борьбы с изменением климата.