МВД России объявило в розыск политиков стран Балтии и Польши

В розыск объявлены бывшие главы МВД и МИД Эстонии Эльмар Вахер и Урмас Рейнсалу. Кроме них в разыскную базу российской полиции попали четыре литовских политика, два польских и один латвийский, уточняет „Коммерсантъ“.



МВД разыскивает мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и вице-мэра Саулюса Симе. Кроме того, в розыск объявлены мэр и вице-мэр литовского города Паневежис Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене и депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс. В базу также попали мэр города Мальборк в Польше Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежи Врембяк.