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Отмечаемое в последнее время сокращение потока нелегальных мигрантов из Беларуси, пытающихся попасть в Литву, не должно вводить в заблуждение, что атака закончилась - через Москву сформирован новый маршрут, считает руководитель Группы по вопросам политики общественной безопасности МВД Литвы Дарюс Домаркас.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Мы видим, что сформировался новый маршрут через Россию, Москву. Люди прибывают в Москву, а поскольку и доступ в Беларусь не ограничен, они прибывают в Беларусь, а представители белорусского режима направляют их в Евросоюз. Нам действительно не следует обманываться тем, что в эти дни показатели ниже, атака еще не закончилась", — заявил в понедельник Домаркас литовской национальной телерадиовещательной компании LRT.

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По словам представителя МВД, также новым является то, что нелегальные мигранты не только с Ближнего Востока, но и с Кубы пытаются проникнуть в Евросоюз через литовскую границу по московскому маршруту.

"У нас имеются такие данные, что есть рейсы в Москву не только с Ближнего Востока, например, с Кубы, а потом поездом в Беларусь, а из Беларуси в Евросоюз", — сказал Домаркас.

"Если посмотреть на цифры, свидетельствующие о том, что происходят на нашей границе, мы видим, что эти цифры вроде бы сократились, но это очень обманчиво. Мы наблюдаем волны, когда десятки мигрантов пытаются въехать в Евросоюз в какую-то неделю, а в некоторые дни - лишь единицы, и это огромный признак опасности, потому что мы видим, что эта атака контролируется белорусским режимом", — сказал Домаркас.

Литовские пограничники сообщили в понедельник, что они с пятницы не обнаруживали ни одного мигранта, пытающегося пересечь границу из Беларуси.

Всего в этом году пограничники вернули 1621 иностранца, пытавшегося нелегально проникнуть в Литву из Беларуси.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогло попасть 8 тыс. мигрантов. Некоторые из них пытались попасть в Литву несколько раз.

Летом прошлого года в Литву попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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