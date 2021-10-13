МВД Литвы предлагает разделять мигрантов и просителей убежища

"Прежде всего, в поправках предлагается разделить процедуры просителей убежища и незаконных мигрантов, то есть иностранцев, которым убежище не предоставляется, или которые его не просят. Решения о незаконных мигрантах принимает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), а по просителям убежища - Департамент миграции", – говорится в сообщении министерства.

Как заявила на пресс-конференции министр внутренних дел Агне Билотайте, в поправках найден компромисс между "международными обязательствами, которые связаны с правами человека, и нашей национальной безопасностью".

"Если говорить о позиции правительства и премьера, то эти проекты были согласованы и пришли к соглашению. Мы должны согласовать и права человека, и международные обязательства", – сказала министр.

Индивидуальные решения

В нынешнем законе о правовом положении иностранцев предусматривается, что в случае войны, чрезвычайного положения, экстремальной ситуации просители убежища могут задерживаться до полугода, пока не будет рассмотрено их ходатайство.

По истечении шестимесячного срока в каждом случае придется обращаться в суд в связи с незаконным ограничением передвижения мигранта. Суд может продлить срок задержания до 18 месяцев.

В поправках министерство добивается того, чтобы спустя установленный сейчас шестимесячный срок задержания мигрантов, решения об их дальнейшей свободе передвижения принимались индивидуально.

По данным МВД, если мигранту предоставляется убежище, то он получает вид на жительство – в отношении его не применяются ограничения на передвижение.

Если мигранту убежище не предоставляется, однако еще идут процедуры обжалования этого решения, а мигрант не представляет никакой угрозы, до вступления в силу решения его передвижения также не ограничиваются.

Такие ограничения не применяются и в отношении незаконных мигрантов по прошениям об убежище которых принято окончательное отрицательное решение, но они не представляют угрозы.

В тех случаях, когда есть угроза того, что мигрант скроется или сбежит, решением Департамента миграции или СОГГЛ его могут поселить с ограничением передвижения до шести месяцев.

Министерство утверждает, в случае, когда есть и другие установленные законом основания для задержания, например, угроза государственной безопасности или сознательные злоупотребления процедурой предоставления убежища, СОГГЛ может обратиться в суд по поводу задержания незаконного мигранта или применения меры, альтернативной задержанию. Суд может задержать мигрантов на срок не более 18 месяцев.

Ускорение процедуры рассмотрения жалоб

В новых поправках МВД предлагает и ускорение процедуры рассмотрения жалоб.

По информации ведомства, в данный момент мигранты в досудебном порядке (Коллегиальному органу Департамента миграции, а позднее –в Главном административном суде) могут обжаловать лишь решения, принятые Департаментом миграции о непредставлении убежища, а жалобы на возврат, высылку или запрет на въезд рассматривают суды двух инстанций – Окружной административный суд и Главный административный суд Литвы.

"В случае экстремальной ситуации предлагается, чтобы в досудебном порядке можно было обжаловать все упомянутые решение – то есть все жалобы рассматривал бы Департамент миграции или коллегиальные органы СОГГЛ, а также Окружной административный суд", – отмечается в сообщении.

Министерство отмечает, что таким образом процедуры сократятся со 148 до 81 дня, и быстрее будет решаться вопрос о правовом положении иностранца.