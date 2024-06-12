2024.06.12 13:10

МВД Литвы предлагает расширить круг лиц, которых можно лишить гражданства на основании угрозы нацбезопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министр внутренних дел Агне Билотайте
Министр внутренних дел Агне Билотайте
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

С учетом геополитической ситуации Министерство внутренних дел (МВД) разработало и представило на утверждение проект поправок к Закону о литовском гражданстве, целью которого является ограничение возможностей по приобретению или восстановлению литовского гражданства для лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, а также расширение оснований для утраты гражданства.

„Лица, занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страны-агрессоры не могут быть гражданами Литовской Республики. Эти поправки дают государству инструменты для защиты интересов национальной безопасности“, – подчеркивает инициатор законопоправок, министр внутренних дел Агне Билотайте.

В поправках к Закону о гражданстве Литовской Республики предлагается лишать гражданства лиц, имеющих двойное гражданство, но представляющих угрозу безопасности Литовского государства, открыто поддерживающих иностранное государство, которое угрожает интересам безопасности Литвы и других государств Европейского союза и их союзников, поддерживающих деятельность иностранного государства, нарушающую принципы и нормы международного права, или участвующих в такой деятельности.

При наличии таких условий предлагается лишать гражданства независимо от основания его приобретения.

Также в целях заблаговременного предотвращения потенциальных угроз интересам национальной безопасности предлагается закрепить запрет на восстановление, сохранение или возвращение литовского гражданства таким лицам.

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