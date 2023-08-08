МВД Литвы предлагает доработать Закон о правовом положении иностранцев

В сообщении Министерства внутренних дел (МВД) отмечается, что в законопроекте четко определено учреждение, принимающее решение о размещении – решение по лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, принимает Департамент миграции, а по нелегальным мигрантам – Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Также проводится индивидуальная оценка дела о предоставлении убежища каждому лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища – будут оцениваться, существуют ли какие-либо обстоятельства, делающие заявление о предоставлении убежища необоснованным или неприемлемым, а также существуют ли какие-либо обстоятельства, связанные с возрастом, состоянием здоровья лица, семейным положением или другие индивидуальные обстоятельства, при которых право лица, ищущего убежища, на свободное передвижение по Литовской Республике не должно ограничиваться.