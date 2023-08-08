МВД Литвы предлагает доработать Закон о правовом положении иностранцев

В сообщении Министерства внутренних дел (МВД) отмечается, что в законопроекте четко определено учреждение, принимающее решение о размещении – решение по лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, принимает Департамент миграции, а по нелегальным мигрантам – Служба охраны государственной границы (СОГГ).
Также проводится индивидуальная оценка дела о предоставлении убежища каждому лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища – будут оцениваться, существуют ли какие-либо обстоятельства, делающие заявление о предоставлении убежища необоснованным или неприемлемым, а также существуют ли какие-либо обстоятельства, связанные с возрастом, состоянием здоровья лица, семейным положением или другие индивидуальные обстоятельства, при которых право лица, ищущего убежища, на свободное передвижение по Литовской Республике не должно ограничиваться.
Утверждается, что как только эти обстоятельства будут установлены, лица, ищущие убежища, будут размещены без ограничения их свободы передвижения. Законопроект устанавливает порядок обжалования решения о размещении – оно может быть обжаловано в участковый суд в течение 14 дней.
"Также в законопроекте предлагается установить, что суды могут назначать более мягкую альтернативную меру задержания, чем установлена в настоящее время – размещение иностранца в СОГГ, устанавливая обязанность не покидать территорию, принадлежащую месту размещения, без разрешения руководителя места размещения или уполномоченного им лица. Такое разрешение на временный выезд будет выдано, если риск выезда будет урегулирован", - говорится в сообщении.
Поправки в закон также сокращают максимальный срок пограничной процедуры – вместо 6 месяцев предлагается установить срок в 5 месяцев с учетом законодательных предложений Евросоюза.
Предложенные поправки к закону еще будут рассматриваться правительством, а Сейму предстоит принять решение по ним позже.
Конституционный суд постановил, что задержание и принудительное размещение мигрантов, незаконно пересекших границу страны, в центрах регистрации иностранцев противоречит Конституции. Такое решение КС принял после рассмотрения жалобы мигранта, приехавшего в Литву из Ирака. Последний попросил КС дать оценку положениям закона о правовом статусе иностранцев.