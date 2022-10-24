МВД Литвы отреагировало на слова Поцюса: это попытка прикрыть истинные причины увольнения

"Письмо руководителя Службы общественной безопасности Р. Поцюса расцениваем как попытку скрыть истинные причины увольнения, которые не делают генералу чести", – говорится в переданном ЭЛЬТА ответе МВД.

МВД не комментирует рассказ Р.Поцюса о том, что службы, хотя и располагали информацией о готовящихся у здания Сейма беспорядках, не готовились к возможным волнениям.

"Информируем, что тактику подавления беспорядков публично не комментируем", – говорится в письме МВД.

В июне правительство вынесло тогдашнему руководителю СОБ служебное взыскание за неповиновение руководству МВД, напоминает ЭЛЬТА. Выводы служебной проверки Р. Поцюс обжаловал в суде. Но не дождался выводов суда – по соглашению сторон в прошлую среду он был освобожден от своих обязанностей.

На прошлой неделе глава МВД Агне Билотайте подтвердила, что Р. Поцюс получил взыскание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, не детализировав, каких именно.

"Был не один факт и было оснвоание. Решение приняло правительство", - добавила министр.

В понедельник бывший руководитель Службы общественной безопасности (СОБ) Р. Поцюс рассказал порталу "Дельфи", что неоднократно слышал от министра внутренних дел Агне Билотайте призывы уйти в отставку. После того, как Р. Поцюс стал поднимать вопрос о том, как год назад подавлялись беспорядки у здания Сейма, он стал, по его словам, испытывать давление со стороны Министерства внутренних дел – осуществлялись постоянные проверки, министр вызывала его для частных разговоров.

Не пожалел Р. Поцюс критики в адрес МВД и полиции по время беспорядков - по его словам, предупреждения о возможных беспорядках службы получили намного раньше, но никто к ним не готовился. Вечером, когда произошли беспорядки, ему позвонил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела с просьбой помочь подавить волнения у здания парламента. Однако, как утверждает бывший руководитель СОБ, даже когда силы полиции были на места, подавлением беспорядков никто не руководил, ситуация напоминала полный хаос.